March 24 (Reuters) - NATS (En Route) PLC:

* NATS (EN ROUTE) PLC - CMA PUBLISHES INITIAL FINDINGS REGARDING NATS (EN ROUTE) PLC PRICE CONTROL SETTLEMENT

* NATS - BELIEVES A SIGNIFICANT REASSESSMENT OF ITS BUSINESS PLAN FOR NEXT FEW YEARS WILL BE REQUIRED AND WE WILL BE DISCUSSING THIS WITH CAA.

* NATS (EN ROUTE) PLC - WILL REVIEW CMA FINDINGS IN DETAIL AND SUBMIT OUR RESPONSE TO CMA.