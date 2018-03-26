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March 26, 2018 / 12:27 PM / Updated 22 minutes ago

BRIEF-Natural Alternatives - Co Entered Into An Amendment Of Its Credit Facility With Wells Fargo Bank, National Association​

Reuters Staff

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Natural Alternatives International Inc :

* NATURAL ALTERNATIVES INTERNATIONAL - ‍ON MARCH 20 , CO ENTERED INTO AN AMENDMENT OF ITS CREDIT FACILITY WITH WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION​

* NATURAL ALTERNATIVES INTERNATIONAL INC - AMENDMENT TO EXTEND MATURITY DATE FOR WORKING CAPITAL LINE OF CREDIT TO FEB 1, 2021

* NATURAL ALTERNATIVES INTERNATIONAL - AMENDMENT REMOVED ANY RESTRICTIONS INCLUDED IN CREDIT FACILITY ON CO'S PURCHASE OF ITS COMMON STOCK​ Source text (bit.ly/2I5C1Kr) Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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