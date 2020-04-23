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April 23, 2020 / 9:52 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Natural Cool Says Air Con Division's Trading Business Volume Adversely Affected

1 Min Read

April 23 (Reuters) - Natural Cool Holdings Ltd:

* AIR CON DIVISION’S TRADING BUSINESS REMAINS OPERATIONAL

* AIR CON DIVISION’S TRADING BUSINESS VOLUME ADVERSELY AFFECTED SINCE IMPLEMENTATION OF CIRCUIT BREAKER MEASURES

* 1 OF GROUP’S FOREIGN EMPLOYEES TESTED POSITIVE FOR COVID-19 ON 18 APRIL

* SUBMITTED APPLICATION FOR CERTAIN OF ITS FOREIGN EMPLOYEES TO BE ALLOWED TO CONTINUE TO PROVIDE ESSENTIAL SERVICES

* REITERATES THAT REVENUE AND FINANCIAL PERFORMANCE WILL BE ADVERSELY IMPACTED DUE TO CIRCUIT BREAKER PERIOD Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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