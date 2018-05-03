BRIEF-Natural Grocers By Vitamin Cottage Reports Q2 Earnings Per Share $0.15

May 3 (Reuters) - Natural Grocers By Vitamin Cottage Inc :
* NATURAL GROCERS BY VITAMIN COTTAGE ANNOUNCES SECOND QUARTER FISCAL 2018 RESULTS
* Q2 SALES $215.9 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $211.4 MILLION
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.12 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* INCREASED ITS OUTLOOK FOR DAILY AVERAGE COMPARABLE STORE SALES GROWTH FOR FISCAL 2018
* BOARD OF DIRECTORS HAS AUTHORIZED A TWO-YEAR EXTENSION OF COMPANY’S $10 MILLION SHARE REPURCHASE PROGRAM
* SEES FY 2018 DAILY AVERAGE COMPARABLE STORE SALES GROWTH 3.5% TO 4.5%
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.22 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: