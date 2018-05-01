FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 1, 2018 / 9:32 PM / in 2 hours

BRIEF-Nature’s Sunshine Products Commences CEO Transition Plan

Reuters Staff

1 Min Read

May 1 (Reuters) - Nature’s Sunshine Products Inc:

* NATURE’S SUNSHINE PRODUCTS COMMENCES CEO TRANSITION PLAN FOLLOWING RETIREMENT ANNOUNCEMENT OF CEO

* NATURES SUNSHINE PRODUCTS INC - ANNOUNCES PRELIMINARY RANGE FOR Q1 2018 NET SALES

* NATURES SUNSHINE PRODUCTS INC - GREGORY L. PROBERT, CHAIRMAN AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER, WILL RETIRE AS CEO

* NATURES SUNSHINE PRODUCTS INC - PROBERT WILL CONTINUE IN HIS ROLES AS CEO AND CHAIRMAN OF BOARD

* NATURES SUNSHINE PRODUCTS INC - EXPECTS NET SALES FOR Q1 OF 2018 TO RANGE BETWEEN $86.5 AND $87.5 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.