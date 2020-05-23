BRIEF-Natuzzi SpA Says Q4 Sales Fell 12.7% To 100.6 Mln Euros

May 23 (Reuters) - Natuzzi SpA:
* Q4 OPERATING LOSS -3.0 MILLION EUR
* GROUP NOW DIRECTLY OPERATES 56 MONO-BRAND DOS
* ON A LIKE-FOR LIKE BASIS, REVENUES OF 45 DOS WERE UP 4.2% IN 2019, WHILE THEY DECREASED BY 1.0% IN Q4 OF 2019
* NATUZZI- IN LIGHT OF TARIFFS IMPOSED BY U.S. ON GOODS IMPORTED FROM CHINA, CO STARTED TO OUTSOURCE IN VIETNAM PART OF ITS PRIVATE LABEL PRODUCTION
* Q4 2019 CONSOLIDATED GROSS MARGIN WAS 31.9%, UP FROM 27.4% IN 2018 SAME QUARTER
* GROUP REPORTED A QTRLY OPERATING LOSS OF EUR 3.0 MILLION, VERSUS AN OPERATING LOSS OF EUR 8.9 MILLION IN 2018 LAST QUARTER
* ONGOING PANDEMIC EXPERIENCE IS LIKELY TO LEAD TO AN INCREASING FOCUS ON OMNI-CHANNEL SALE APPROACH
* QTRLY LOSS PER ORDINARY SHARE WAS 0.12 EURO Source text for Eikon: Further company coverage: