FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Venezuela
Net Neutrality
The Trump Effect
North Korea
Moments of Innovation
Media
Energy & Environment
Cyber Risk
Investigates
Breakingviews
Future of Money
#Market News
December 27, 2017 / 12:16 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Nautilus Chairman Resigns

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 27 (Reuters) - Nautilus Minerals Inc:

* NAUTILUS CHAIRMAN RESIGNS

* NAUTILUS MINERALS INC - FOLLOWING DEBNEY‘S RESIGNATION, CO ACTIVELY SEEKING APPOINTMENT OF NEW INDEPENDENT DIRECTOR

* NAUTILUS MINERALS INC- RUSSELL DEBNEY HAS, EFFECTIVE DECEMBER 27, 2017, RESIGNED AS CHAIRMAN AND DIRECTOR OF NAUTILUS

* NAUTILUS MINERALS - REQUIRES SIGNIFICANT ADDITIONAL FUNDING TO COMPLETE BUILD & DEPLOYMENT OF SEAFLOOR PRODUCTION SYSTEM AT SOLWARA 1 PROJECT

* NAUTILUS MINERALS INC - DISCUSSIONS REGARDING FUNDING FOR SOLWARA 1 PROJECT WITH VARIOUS PARTIES INCLUDING MAJOR SHAREHOLDERS CONTINUE

* NAUTILUS MINERALS - TALKS ON FUNDING FOR SOLWARA 1 PROJECT HAVE TAKEN LONGER THAN EXPECTED BUT CO IS POSITIVE TALKS WILL BE CONCLUDED SOON

* NAUTILUS MINERALS - FAILURE TO SECURE FINANCING FOR SOLWARA 1 PROJECT MAY RESULT IN CO UNDERGOING TRANSACTIONS INCLUDING, ASSET SALES, AMONG OTHERS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.