Healthcare
February 7, 2020 / 7:22 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Navamedic Buys Marketing Authorisations For Antibiotics In The Nordics

1 Min Read

Feb 7 (Reuters) - Navamedic ASA:

* NAVAMEDIC ASA ACQUIRES MARKETING AUTHORISATIONS FOR ANTIBIOTICS IN THE

* NAVAMEDIC ASA ACQUIRES MARKETING AUTHORISATIONS FOR ANTIBIOTICS IN THE

* ENTERED INTO A TERM SHEET WITH ACS DOBFAR AND INFORLIFE TO ACQUIRE MARKETING AUTHORISATIONS FOR A SERIES OF ANTIBIOTICS FOR HOSPITAL USE IN NORDIC REGION

* AS PART OF COLLABORATION, PARTIES HAVE AGREED TO ALSO ENTER INTO A LONG-TERM SUPPLY AND SERVICE AGREEMENT INCLUDING LAUNCH OF NEW PRODUCTS IN FUTURE - POTENTIALLY ALSO OUTSIDE NORDIC TERRITORY

* PARTIES PLAN TO COMPLETE ASSET PURCHASE AGREEMENT AND SUPPORTING AGREEMENTS BY 31 MARCH 2020, AND TO CLOSE TRANSACTION BY 30 JUNE 2020

* FURTHER DETAILS WILL BE GIVEN AFTER CLOSING OF TRANSACTION. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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