BRIEF-Navamedic Q1 EBITDA Up At NOK 0.7 Mln

May 14 (Reuters) - Navamedic ASA:
* REVENUES IN Q1 OF 2020 WERE NOK 55.6 MILLION (45.4 MILLION IN Q1 OF 2019)
* Q1 GROSS MARGIN WAS 28% (27%), WHILE EBITDA WAS NOK 0.7 MILLION (0.5)
* REPORTS NORMAL OVERALL DEMAND FOR ITS PRODUCTS AND STEADY DELIVERY FROM SUPPLIERS IN LIGHT OF COVID-19
* GREW REVENUES BY 22% IN Q1 OF 2020 COMPARED TO SAME QUARTER LAST YEAR, DRIVEN BY STRONG PERFORMANCE IN MEDICAL NUTRITION AND OBESITY, AND RETURN OF IMDUR® SALES
* REITERATES ITS MID- TO LONG-TERM AMBITION OF BUILDING A NOK 500 MILLION COMPANY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)