Healthcare
May 14, 2020 / 6:13 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Navamedic Q1 EBITDA Up At NOK 0.7 Mln

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May 14 (Reuters) - Navamedic ASA:

* REVENUES IN Q1 OF 2020 WERE NOK 55.6 MILLION (45.4 MILLION IN Q1 OF 2019)

* Q1 GROSS MARGIN WAS 28% (27%), WHILE EBITDA WAS NOK 0.7 MILLION (0.5)

* REPORTS NORMAL OVERALL DEMAND FOR ITS PRODUCTS AND STEADY DELIVERY FROM SUPPLIERS IN LIGHT OF COVID-19

* GREW REVENUES BY 22% IN Q1 OF 2020 COMPARED TO SAME QUARTER LAST YEAR, DRIVEN BY STRONG PERFORMANCE IN MEDICAL NUTRITION AND OBESITY, AND RETURN OF IMDUR® SALES

* REITERATES ITS MID- TO LONG-TERM AMBITION OF BUILDING A NOK 500 MILLION COMPANY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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