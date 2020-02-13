BRIEF-Navamedic Q4 EBITDA Swings To Loss Of NOK 8.0 Million

Feb 13 (Reuters) - Navamedic ASA:
* Q4 REVENUE NOK 47.3 MILLION VERSUS NOK 51.8 MILLION YEAR AGO
* Q4 EBITDA LOSS NOK 8.0 MILLION VERSUS PROFIT NOK 2.6 MILLION YEAR AGO
* Q4 REVENUES NEGATIVELY AFFECTED BY SUPPLY ISSUES RELATED TO IMDUR
* COMPANY’S EBITDA CAME IN AT NEGATIVE NOK 8.0 MILLION, MAINLY DUE TO COSTS RELATED TO COMPLETED DEMERGER AND SEPARATE LISTING OF OBSERVE MEDICAL ASA
* IN Q4 2019, COMPANY EXPERIENCED SUPPLY ISSUES RELATED TO IMDUR®, BUT ORDINARY SALES WILL BE RE-ESTABLISHED IN Q1 OF 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)