Healthcare
June 15, 2020 / 12:26 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Navidea Biopharma Announces Full Enrollment In Ongoing Phase 2B Trial Of Tc99m Tilmanocept

1 Min Read

June 15 (Reuters) - Navidea Biopharmaceuticals Inc:

* NAVIDEA BIOPHARMACEUTICALS ANNOUNCES FULL ENROLLMENT IN ITS ONGOING PHASE 2B TRIAL OF TC99M TILMANOCEPT IN RHEUMATOID ARTHRITIS (RA)

* NAVIDEA BIOPHARMACEUTICALS - REMAINS ON TRACK TO MEET WITH FDA TO FINALIZE PHASE 3 STUDY DESIGN, PHASE 2B TRIAL TO CONTINUE IN PARALLEL UNTIL COMPLETION

* NAVIDEA BIOPHARMACEUTICALS INC - NAV3-31 PHASE 2B STUDY IS ON TRACK FOR LAST PATIENT TO BE SCREENED, AND EVALUATED BY END OF 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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