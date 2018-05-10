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May 10, 2018 / 11:33 AM / in an hour

BRIEF-Navigant Announces Agreement With Engine Capital

Reuters Staff

1 Min Read

May 10 (Reuters) - Navigant Consulting Inc:

* NAVIGANT ANNOUNCES AGREEMENT WITH ENGINE CAPITAL

* NAVIGANT CONSULTING INC - TARGETS RETURN OF $175 MILLION THROUGH SHARE REPURCHASE PROGRAM BY END OF 2020

* NAVIGANT CONSULTING INC - BOARD HAS APPROVED AN EXPANSION OF COMPANY’S SHARE REPURCHASE AUTHORIZATION TO $175 MILLION

* NAVIGANT CONSULTING INC - ENGINE CAPITAL AGREED TO WITHDRAW SLATE OF DIRECTOR NOMINEES FOR ELECTION AT 2018 ANNUAL MEETING

* NAVIGANT CONSULTING INC - ENGINE CAPITAL TO VOTE FOR ALL OF NAVIGANT’S DIRECTOR NOMINEES

* NAVIGANT CONSULTING INC - ENGINE CAPITAL AGREED TO WITHDRAW SLATE OF DIRECTOR NOMINEES FOR ELECTION AT 2018 ANNUAL MEETING Source text for Eikon: Further company coverage:

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