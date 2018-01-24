BRIEF-Navigant Comments On Letter From Engine Capital Lp

Jan 24 (Reuters) - Navigant Consulting Inc:
* NAVIGANT CONSULTING INC - NAVIGANT HAS INVITED ENGINE TO SHARE ITS RECOMMENDATIONS REGARDING POTENTIAL BOARD NOMINEES
* NAVIGANT CONSULTING INC - OVER PAST FEW MONTHS, NAVIGANT‘S CHAIRMAN AND CEO HAVE ENGAGED IN EXTENSIVE DISCUSSIONS WITH REPRESENTATIVES OF ENGINE
* NAVIGANT CONSULTING INC - ENGINE CAPITAL HAS YET TO SHARE RECOMMENDATIONS REGARDING BOARD NOMINEES, OTHER THAN ITS OWN FOUNDER, ARNAUD AJDLER Source text for Eikon: Further company coverage: