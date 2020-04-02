BRIEF-Navigator Holdings Ltd - Is Scheduled To Drydock Ten Vessels During 2020

Navigator Holdings Ltd:
* . PRELIMINARY FOURTH QUARTER AND FINANCIAL YEAR 2019 RESULTS
* Q4 REVENUE $76.1 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $63.2 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.01 — REFINITIV IBES DATA
* NAVIGATOR HOLDINGS - HAS NOT EXPERIENCED ANY SIGNIFICANT DECREASE IN CHARTER RATES THUS FAR AS A RESULT OF COVID-19 PANDEMIC
* COVID-19 PANDEMIC HAS CAUSED UNPRECEDENTED PRICE VOLATILITY OF UNDERLYING COMMODITIES CO TRANSPORTS
* CUSTOMERS ARE BEING MORE CAUTIOUS WITH INVENTORY MANAGEMENT AND CONSUMPTION
* HAVE NOT THUS FAR RECEIVED ANY REQUESTS FOR CANCELLATION OF CHARTERS OR REDUCTION IN COMMITTED CHARTER RATES
* OPERATION OF CO’S VESSELS ALSO CONTINUES WITHOUT ANY CURRENT MAJOR DISRUPTIONS
* CO, TWO THIRD-PARTY TECHNICAL MANAGERS HAVE TEMPORARILY SUSPENDED ALL CREW CHANGES, UNTIL IT IS SAFE AND FEASIBLE TO DO SO
* HAS NO DEBT FACILITIES MATURING DURING 2020 AND HAS ONLY ONE DEBT INSTRUMENT MATURING IN 2021 Source text for Eikon: Further company coverage: