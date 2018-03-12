BRIEF-Navios Maritime Partners L.P. Announces Distribution Policy  

March 12 (Reuters) - Navios Maritime Partners Lp:
* NAVIOS MARITIME PARTNERS L.P. ANNOUNCES DISTRIBUTION POLICY AND AGREEMENT TO ACQUIRE 2005-BUILT PANAMAX
* NAVIOS MARITIME PARTNERS LP - AGREED TO ACQUIRE A 2005-BUILT PANAMAX VESSEL FOR $12.95 MILLION, WITH DELIVERY EXPECTED IN MARCH 2018
* NAVIOS MARITIME PARTNERS LP - ADOPTED A DISTRIBUTION POLICY OF $0.08 PER COMMON UNIT ANNUALLY
* NAVIOS MARITIME PARTNERS LP - 2005-BUILT PANAMAX VESSEL IS EXPECTED TO GENERATE APPROXIMATELY $3.2 MILLION OF ANNUAL EBITDA
* NAVIOS MARITIME PARTNERS-NAVIOS PARTNERS EXPECTED TO FINANCE DEAL WITH CASH ON BALANCE SHEET,BANK DEBT AT TERMS SIMILAR TO EXISTING BANKING FACILITIES Source text for Eikon: Further company coverage: