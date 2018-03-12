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March 12, 2018 / 12:45 PM / in 20 hours

BRIEF-Navios Maritime Partners L.P. Announces Distribution Policy  

Reuters Staff

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Navios Maritime Partners Lp:

* NAVIOS MARITIME PARTNERS L.P. ANNOUNCES DISTRIBUTION POLICY AND AGREEMENT TO ACQUIRE 2005-BUILT PANAMAX

* NAVIOS MARITIME PARTNERS LP - ‍ AGREED TO ACQUIRE A 2005-BUILT PANAMAX VESSEL FOR $12.95 MILLION, WITH DELIVERY EXPECTED IN MARCH 2018​

* NAVIOS MARITIME PARTNERS LP - ‍ ADOPTED A DISTRIBUTION POLICY OF $0.08 PER COMMON UNIT ANNUALLY​

* NAVIOS MARITIME PARTNERS LP - ‍ 2005-BUILT PANAMAX VESSEL IS EXPECTED TO GENERATE APPROXIMATELY $3.2 MILLION OF ANNUAL EBITDA​

* NAVIOS MARITIME PARTNERS-NAVIOS PARTNERS EXPECTED TO FINANCE DEAL WITH CASH ON BALANCE SHEET,BANK DEBT AT TERMS SIMILAR TO EXISTING BANKING FACILITIES Source text for Eikon: Further company coverage:

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