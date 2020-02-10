BRIEF-Navios Maritime Partners Reports Q4 Loss Per Share Of $5.72

Feb 10 (Reuters) - Navios Maritime Partners LP:
* NAVIOS MARITIME PARTNERS L.P. REPORTS FINANCIAL RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER AND YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019
* DRYBULK MARKET ADVERSELY AFFECTED BY CHINESE NEW YEAR & FEAR & UNCERTAINTY CAUSED BY GLOBAL CORONAVIRUS OUTBREAK
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.26, REVENUE VIEW $60.8 MILLION — REFINITIV IBES DATA
* UNABLE TO PROVIDE ANY MEANINGFUL INDICATION OF EFFECT OF CORONAVIRUS OUTBREAK ON 2020 ACTIVITY Source text for Eikon: Further company coverage: