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November 21, 2017 / 5:19 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Nedap launches share buy-back through accelerated bookbuild‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 21 (Reuters) - NEDAP:

* LAUNCHES SHARE BUY-BACK THROUGH ACCELERATED BOOKBUILD‍​

* SEEKS TO REPURCHASE UP TO 5% OF OUTSTANDING SHARES TO COVER EMPLOYEE PARTICIPATION SCHEMES

* PRICE PAID PER SHARE WILL BE DETERMINED THROUGH REVERSE ACCELERATED BOOKBUILD PROCESS

* FINAL PURCHASE PRICE WILL NOT EXCEED EUR 40.84 PER SHARE

* MINIMUM PRICE WILL BE EQUAL TO NOMINAL VALUE OF EUR 0.10 PER SHARE

* REVERSE BOOKBUILD PROCESS TO COMMENCE IMMEDIATELY AND EXPECTED TO CLOSE LATER TONIGHT ‍​

* RESULTS OF REVERSE BOOKBUILD PROCESS EXPECTED TO BE ANNOUNCED BEFORE MARKET OPENING ON NOV 22 Source text: bit.ly/2zVvKQt Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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