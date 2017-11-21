BRIEF-Nedap launches share buy-back through accelerated bookbuild‍​

Nov 21 (Reuters) - NEDAP:
* SEEKS TO REPURCHASE UP TO 5% OF OUTSTANDING SHARES TO COVER EMPLOYEE PARTICIPATION SCHEMES
* PRICE PAID PER SHARE WILL BE DETERMINED THROUGH REVERSE ACCELERATED BOOKBUILD PROCESS
* MINIMUM PRICE WILL BE EQUAL TO NOMINAL VALUE OF EUR 0.10 PER SHARE
* REVERSE BOOKBUILD PROCESS TO COMMENCE IMMEDIATELY AND EXPECTED TO CLOSE LATER TONIGHT
* RESULTS OF REVERSE BOOKBUILD PROCESS EXPECTED TO BE ANNOUNCED BEFORE MARKET OPENING ON NOV 22 Source text: bit.ly/2zVvKQt Further company coverage: (Gdynia Newsroom)