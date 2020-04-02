Healthcare
April 2, 2020 / 4:14 PM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Nedap Withdraws 2020 Revenue Forecast Due To Coronavirus

1 Min Read

April 2 (Reuters) - NEDAP NV:

* TRADING UPDATE – Q1 2020

* GIVEN COVID-19 OUTBREAK AND ITS NEGATIVE IMPACT ON GLOBAL ECONOMY, THIS FORECAST REGARDING NEDAP’S 2020 REVENUE IS HEREBY WITHDRAWN

* ANNOUNCED RESOLUTION REGARDING 2019 PROFIT APPROPRIATION AND DIVIDEND WITHDRAWN

* IN Q1 OF 2020 NEDAP’S REVENUE GREW 9% IN COMPARISON WITH SAME PERIOD IN 2019

* COMPANY CURRENTLY HAS A SOUND CASH POSITION, PARTLY AS A RESULT OF SUCCESSFUL SALE OF NEDAP FRANCE, AND HEALTHY CREDIT FACILITIES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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