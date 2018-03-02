BRIEF-Nedbank Group Posts FY ‍Headline Earnings Of 11.8 Bln Rand, Up 2.8 Pct​

March 2 (Reuters) - Nedbank Group Ltd:
* GUIDANCE FOR GROWTH IN DILUTED HEADLINE EARNINGS PER SHARE FOR 2018 IS TO BE IN LINE WITH OUR MEDIUM-TO-LONG-TERM TARGET
* FY DHEPS INCREASED 2.4% TO 2,406 CENTS AND HEPS ROSE 2.2% TO 2,452 CENTS
* FINAL DIVIDEND OF 675 CENTS WAS DECLARED, AN INCREASE OF 7.1%
* CET1 AND TIER 1 CAPITAL RATIOS OF 12.6% AND 13.4% AT DEC. 31
* FY IMPAIRMENTS CHARGE ON LOANS AND ADVANCES DECREASED BY 27.5% TO R3,304M
* FY NON-INTEREST REVENUE GROWTH OF 2.4% TO R24,063M
* FY LOANS AND ADVANCES INCREASED BY 0.5% TO R710.3 BILLION
* FULL YEAR 2018 NIM TO BE SLIGHTLY ABOVE 2017 LEVEL OF 3.62%
* FOR 2018, NIR TO GROW ABOVE MID-SINGLE DIGITS
* FULL YEAR 2018 CLR TO INCREASE INTO BOTTOM HALF OF OUR TARGET RANGE OF 60 TO 100 BPS
* FOR 2018, ASSOCIATE INCOME TO BE POSITIVE (ETI ASSOCIATE INCOME REPORTED QUARTERLY IN ARREAR) AND EXPENSES TO INCREASE BY MID-SINGLE DIGITS
* FULL YEAR 2018 AVERAGE INTEREST-EARNING BANKING ASSETS TO GROW IN LINE WITH NOMINAL GDP
* SET 2020 TARGETS OF ROE (EXCLUDING GOODWILL) OF GREATER THAN OR EQUAL TO 18% AND COST TO INCOME OF LOWER THAN OR EQUAL TO 53% Source text for Eikon: Further company coverage: