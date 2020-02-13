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February 13, 2020 / 9:11 AM / a few seconds ago

BRIEF-Nedbank Warns Information Of About 1,7 Mln Clients Potentially Affected By Data Breach

2 Min Read

Feb 13 (Reuters) - Nedbank Group Ltd:

* NEDBANK GROUP LTD - NEDBANK WARNS CLIENTS OF POTENTIAL IMPACT OF DATA INCIDENT AT COMPUTER FACILITIES (PTY) LTD

* NEDBANK - HAS INVESTIGATED A DATA SECURITY ISSUE THAT OCCURRED AT THE PREMISES OF A THIRD-PARTY SERVICE PROVIDER, NAMELY COMPUTER FACILITIES (PTY) LTD

* NEDBANK - NO NEDBANK SYSTEMS OR CLIENT BANK ACCOUNTS HAVE BEEN COMPROMISED IN ANY MANNER WHATSOEVER OR ARE AT RISK AS A RESULT OF INCIDENT

* NEDBANK GROUP - “HAVE MOVED SWIFTLY TO PROACTIVELY SECURE AND DESTROY ALL NEDBANK CLIENT INFORMATION HELD BY COMPUTER FACILITIES (PTY) LTD”

* NEDBANK - INFORMATION FROM NEDBANK RETAIL RELATING TO ABOUT 1,7 MILLION CLIENTS WERE POTENTIALLY AFFECTED OF WHICH 1,1 MILLION ARE ACTIVE CLIENTS

* NEDBANK GROUP - ADVISED COMPUTER FACILITIES OF THEIR OBLIGATION TO NOTIFY ANY OF THEIR OTHER CUSTOMERS POTENTIALLY IMPACTED BY DATA INCIDENT

* NEDBANK GROUP- AS FURTHER PRECAUTIONARY MEASURE, COMPUTER FACILITIES (PTY) SYSTEMS DISCONNECTED FROM INTERNET UNTIL FURTHER NOTICE

* NEDBANK GROUP - IDENTIFIED DATA SECURITY ISSUE AT COMPUTER FACILITIES (PTY) LTD AS PART OF ROUTINE AND ONGOING MONITORING PROCEDURES

* NEDBANK-INCIDENT ISOLATED TO THIRD-PARTY SERVICE PROVIDER SYSTEMS & COMPUTER FACILITIES (PTY) SYSTEMS DISCONNECTED FROM INTERNET TILL FURTHER NOTICE Source text for Eikon: Further company coverage:

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