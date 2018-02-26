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February 26, 2018 / 1:28 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Neil Subin Believes Determine Should Pursue Strategic Alternatives

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Determine Inc:

* NEIL SUBIN SAYS BELIEVES THAT DETERMINE INC SHOULD PURSUE STRATEGIC ALTERNATIVES TO ENHANCE STOCKHOLDER VALUE - SEC FILING

* NEIL SUBIN SAYS BELIEVES THAT CURRENT PRICE OF DETERMINE INC’S COMMON STOCK DOES NOT REFLECT COMPANY’S TRUE VALUE

* NEIL SUBIN SAYS HAS DISCUSSED CONCERNS WITH BOARD OF DETERMINE INC AND OTHERS AND INTENDS TO ENGAGE IN FURTHER DISCUSSIONS

* NEIL SUBIN REPORTS 30.4 PERCENT STAKE IN DETERMINE INC AS OF FEBRUARY 23 Source text: (bit.ly/2HLIqLc) Further company coverage:

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