Healthcare
March 30, 2020 / 10:45 PM / in an hour

BRIEF-Neiman Marcus Group CEO Says Business Has Been Negatively Affected By COVID-19 Pandemic

1 Min Read

March 30 (Reuters) - Neiman Marcus Group LLC:

* NEIMAN MARCUS GROUP CEO SAYS BUSINESS HAS BEEN NEGATIVELY AFFECTED BY COVID-19 PANDEMIC

* NEIMAN MARCUS GROUP CEO SAYS EXTENDING TEMPORARY CLOSURE OF ALL STORES UNTIL AT LEAST APRIL 30

* NEIMAN MARCUS GROUP CEO SAYS WILL REASSESS WHETHER THE STORE CLOSURES AND CORRESPONDING FURLOUGH WILL CONTINUE BEYOND APRIL 30TH AS DATE APPROACHES

* NEIMAN MARCUS GROUP CEO SAYS DECIDED TO WAIVE 100% OF SALARY

* NEIMAN MARCUS GROUP CEO SAYS MY DIRECT REPORTS HAVE ALSO DECIDED TO WAIVE A SIGNIFICANT AMOUNT OF THEIR SALARY AS WELL DURING TEMPORARY FURLOUGH Further company coverage:

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