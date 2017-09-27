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BRIEF-Neimeth International Pharmaceuticals CEO Ebere Igboko Ekpunobi resigns
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September 27, 2017 / 5:07 PM / 22 days ago

BRIEF-Neimeth International Pharmaceuticals CEO Ebere Igboko Ekpunobi resigns

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 27 (Reuters) - Neimeth International Pharmaceuticals Plc:

* NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS - CEO EBERE IGBOKO EKPUNOBI RESIGNS FROM BOARD, DUE TO MEDICAL CONDITION FROM SPORTING INJURY

* NEIMETH INTERNATIONAL - ANNOUNCES APPOINTMENT OF CHRIS U MMEJE, FINANCE DIRECTOR OF CO SINCE 2008, AS ACTING MANAGING DIRECTOR/CEO WITH IMMEDIATE EFFECT‍​

* NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS - CEO EBERE IGBOKO EKPUNOBI RESIGNED ON SEPT.11

* NEIMETH INTERNATIONAL - MMEJE WILL OVERSEE AFFAIRS OF COMPANY UNTIL THE EMERGENCE OF A SUBSTANTIVE MANAGING DIRECTOR Source text for Eikon: [bit.ly/2fRAXxZ] Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)

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