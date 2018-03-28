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March 28, 2018 / 1:30 PM / in 18 hours

BRIEF-Nemaska Lithium Advances In Its Lithium Project Financing Endeavors

Reuters Staff

1 Min Read

March 28 (Reuters) - Nemaska Lithium Inc:

* NEMASKA LITHIUM ADVANCES IN ITS LITHIUM PROJECT FINANCING ENDEAVORS

* NEMASKA LITHIUM INC - ‍PROVIDES AN UPDATE ON ITS PROJECT FINANCING PLAN TO RAISE USD 775 MILLION TO USD 825 MILLION

* NEMASKA LITHIUM INC - ‍CORPORATION HAS SIGNED A NON-BINDING TERM SHEET FOR A USD 150 MILLION STREAMING FACILITY​

* NEMASKA LITHIUM INC - ‍IT IS CURRENTLY IN ADVANCED DISCUSSIONS FOR DEBT FINANCING AGGREGATING USD 300-350 MILLION​

* NEMASKA LITHIUM INC - ‍IT INTENDS TO RAISE REMAINDER THROUGH PRIVATE AND/OR PUBLIC EQUITY OR DEBT OFFERINGS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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