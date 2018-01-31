BRIEF-Nemaura Announces Positive Results For Its Sugarbeat European Clinical Program

Jan 31 (Reuters) - Nemaura Medical Inc:
* NEMAURA ANNOUNCES POSITIVE RESULTS FOR ITS SUGARBEAT® EUROPEAN CLINICAL PROGRAM
* NEMAURA MEDICAL - SUGARBEAT IS EXPECTED TO LAUNCH IN UK, FOLLOWED BY OTHER TERRITORIES UPON ACHIEVING CE APPROVAL, WHICH IS ANTICIPATED IN COMING MONTHS
* NEMAURA MEDICAL INC - ADDITIONAL CLINICAL STUDIES ARE PLANNED FOR SUGARBEAT FOR FDA APPROVAL IN U.S.
* NEMAURA MEDICAL - ADDITIONAL CLINICAL STUDIES ARE PLANNED FOR SUGARBEAT FOR FDA APPROVAL IN U.S., AND FOR USE OF SUGARBEAT IN CRITICAL CARE SETTINGS Source text for Eikon: Further company coverage: