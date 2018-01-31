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January 31, 2018 / 6:34 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Nemaura Announces Positive Results For Its Sugarbeat European Clinical Program

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 31 (Reuters) - Nemaura Medical Inc:

* NEMAURA ANNOUNCES POSITIVE RESULTS FOR ITS SUGARBEAT® EUROPEAN CLINICAL PROGRAM

* NEMAURA MEDICAL - SUGARBEAT IS EXPECTED TO LAUNCH IN UK, FOLLOWED BY OTHER TERRITORIES UPON ACHIEVING CE APPROVAL, WHICH IS ANTICIPATED IN COMING MONTHS

* NEMAURA MEDICAL INC - ADDITIONAL CLINICAL STUDIES ARE PLANNED FOR SUGARBEAT FOR FDA APPROVAL IN U.S.

* NEMAURA MEDICAL - ADDITIONAL CLINICAL STUDIES ARE PLANNED FOR SUGARBEAT FOR FDA APPROVAL IN U.S., AND FOR USE OF SUGARBEAT IN CRITICAL CARE SETTINGS Source text for Eikon: Further company coverage:

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