BRIEF-Nemetschek Sees Stable To Slight Increase In 2020 Revenue

March 31 (Reuters) - Nemetschek SE:
* DGAP-NEWS: NEMETSCHEK SE WELL POSITIONED FOR FUTURE: SUCCESSFUL 2019 FINANCIAL YEAR AND CONTINUED GOOD POSITIONING FORM A SOLID BASIS FOR 2020
* 2019 FIGURES: INCREASE IN REVENUE (+20.7%) TO EUR 556.9 MILLION, PRIMARILY AS A RESULT OF RECURRING REVENUES
* OVER-PROPORTIONAL RISE IN EBITDA TO EUR 165.7 MILLION (+36.6%)
* EARNINGS PER SHARE SIGNIFICANTLY ABOVE PREVIOUS YEAR AT EUR 1.10 (+66.3%), POSITIVELY INFLUENCED BY ONE-TIME EFFECT ARISING FROM SALE OF DOCUWARE
* CONFIDENT BUT CAUTIOUS PLANNING FOR 2020 IN VIEW OF GLOBAL COVID-19 PANDEMIC
* SEES AT LEAST STABLE DEVELOPMENT TO SLIGHT INCREASE IN GROUP REVENUE TARGETED IN 2020 WITH SIMULTANEOUSLY HIGH EBITDA MARGIN OF MORE THAN 26%
* POSSIBLE DIRECT AND INDIRECT EFFECTS OF COVID-19 ON BUSINESS ACTIVITIES OF NEMETSCHEK GROUP CANNOT CURRENTLY BE RELIABLY ESTIMATED
* FORECASTS ARE EXPRESSLY SUBJECT TO RESERVATION THAT INTERNATIONAL ECONOMIC AND INDUSTRY-SPECIFIC FRAMEWORK CONDITIONS DO NOT SIGNIFICANTLY WORSEN ESPECIALLY AS A RESULT OF CONSEQUENCES OF COVID-19 PANDEMIC Source text for Eikon: Further company coverage: (Berlin Speed Desk)