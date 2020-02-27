BRIEF-NeoPhotonics Reports Q4 Earnings Per Share $0.04

Feb 27 (Reuters) - NeoPhotonics Corp:
* NEOPHOTONICS REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS
* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.10
* Q4 REVENUE $103.4 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $97.3 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.10 — REFINITIV IBES DATA
* SEES Q1 2020 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE IN RANGE OF $0.00 TO $0.10
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.02, REVENUE VIEW $84.6 MILLION — REFINITIV IBES DATA
* NEOPHOTONICS - Q1 2020 OUTLOOK INCLUDES ABOUT $10 MILLION OF ESTIMATED CORONAVIRUS-RELATED IMPACTS TO Q1 REVENUE
* SEES Q1 2020 EARNINGS PER SHARE BETWEEN LOSS OF $0.05 TO PROFIT OF $0.05 Source text for Eikon: Further company coverage: