BRIEF-Neopost Sees Organic Decline Of Revenue In 2018

March 26 (Reuters) - NEOPOST SA:
* FY RECURRING OPERATING INCOME EUR 191 MILLION VERSUS EUR 203 MILLION YEAR AGO
* FY SALES EUR 1.11 BILLION VERSUS EUR 1.16 BILLION YEAR AGO
* FY NET INCOME GROUP SHARE EUR 134 MILLION VERSUS EUR 118 MILLION YEAR AGO
* SEES RECURRING OPERATING MARGIN AROUND 18.0 PERCENT IN 2018
* FY RECURRING OPERATING MARGIN 18.2 PERCENT VERSUS 18.6 PERCENT YEAR AGO
* SEES LOW-SINGLE DIGIT GROWTH IN ENTERPRISE DIGITAL SOLUTIONS IN 2018
* SEES DOUBLE-DIGIT GROWTH IN NEOPOST SHIPPING IN 2018
* SEES FOR SME SOLUTIONS IN 2018 CONTINUED DECLINE IN TRADITIONAL AND GRAPHIC ACTIVITIES OF BETWEEN -4 PERCENT AND -6 PERCENT
* SEES FOR SME SOLUTIONS IN 2018 DOUBLE-DIGIT GROWTH OF DIGITAL COMMUNICATION AND LOGISTIC SOLUTIONS
* WILL CONTINUE TO GENERATE A HIGH LEVEL OF OPERATING CASH FLOW IN 2018 Source text: bit.ly/2DW8yQA Further company coverage: (Gdynia Newsroom)