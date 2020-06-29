BRIEF-Neovacs Announces Famar Lyon Acquisition Project

June 29 (Reuters) - NEOVACS SA:
* ANNOUNCED ON SUNDAY PROJECT TO ACQUIRE FAMAR LYON, IN ASSOCIATION WITH INDUSTRY AND COFILUX
* PROJECT IN ORDER TO CREATE MAJOR SITE FOR HEALTHCARE AND PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN FRANCE
* NEOVACS TO INVEST EUR 2 MLN IN CAPITAL TO HOLD 15% OF FINANCIAL VEHICLE OF TAKEOVER OF FAMAR LYON
* PROJECT SEES TO INCREASE SITE’S WORKFORCE FROM 150 TO MORE THAN 400 EMPLOYEES
* ACCOMPANYING MEASURES FOR FAMAR LYON EMPLOYEES NOT INCLUDED IN CONTINUATION PLAN ARE PREVIEWED
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdansk Newsroom)