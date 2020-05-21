Healthcare
May 21, 2020 / 5:23 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Neovacs: Conversion Of 107 Convertible Bonds (ORNANE) By HBR Investment Group

1 Min Read

May 21 (Reuters) - NEOVACS SA:

* CONVERSION OF 107 CONVERTIBLE BONDS (ORNANE) BY HBR INVESTMENT GROUP WHICH BECOMES NEW REFERENCE SHAREHOLDER OF NEOVACS

* SETTLEMENT AND DELIVERY OF NEW NEOVACS SHARES ISSUED FROM OF THE CONVERSION IS EXPECTED TO TAKE PLACE TODAY

* CREATION OF 21,400,000 NEW SHARES ON THE BASIS OF NEOVACS’ SHARE CAPITAL TO DATE, A DILUTION OF 12% FOR EXISTING SHAREHOLDERS

* TOTAL ACQUISITION PRICE OF APPROXIMATELY 335 K€ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below