May 18 (Reuters) - Neovacs SA:
* VALIDATION OF THE “RESTARTED” PLAN BY THE PARIS COMMERCIAL COURT
* TRANSFER OF ORNANE FINANCING AGREEMENT OF TOTAL RESIDUAL NOMINAL AMOUNT OF €5.85 MILLION OVER MAXIMUM PERIOD OF 10 MONTHS, IN FAVOR OF HBR INVESTMENT GROUP
* APPROVAL OF PLAN WILL ENABLE NÉOVACS TO CLOSE ONGOING RECEIVERSHIP PROCEEDINGS
* SIGNING OF NEW OCEANE-BSA FINANCING AGREEMENT FOR MAXIMUM NOMINAL AMOUNT OF €40 MILLION OVER MAXIMUM 48-MONTH PERIOD
* PLAN ALSO PROVIDES FOR SETTLEMENT OF LIABILITIES CLAIMED BY NÉOVACS’ CREDITORS, WHICH AMOUNTED TO €20.4 MILLION ON THE DATE IT WAS APPROVED
* NÉOVACS’ KINOÏDE TECHNOLOGY, USED IN TREATMENT OF LUPUS, IS PATENT-PROTECTED UNTIL 2038
* IN RESTARTED PLAN, BOARD OF DIRECTORS COOPTED HUGO BRUGIÈRE AS DIRECTOR AND APPOINTED HIM CHAIRMAN AND CEO OF COMPANY, WITH IMMEDIATE EFFECT Source text : bit.ly/3dXWz7c Further company coverage: (Gdansk Newsroom)