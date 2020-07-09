Healthcare
July 9, 2020 / 11:39 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Neovasc Announces Circulatory System Devices Panel Meeting Date For Neovasc Reducer™ Device

1 Min Read

July 9 (Reuters) - Neovasc Inc:

* NEOVASC ANNOUNCES CIRCULATORY SYSTEM DEVICES PANEL MEETING DATE FOR NEOVASC REDUCER™ DEVICE

* NEOVASC INC - NEOVASC IS SEEKING APPROVAL FOR REDUCER IN U.S.

* NEOVASC INC - NEOVASC IS SEEKING APPROVAL FOR REDUCER IN U.S. FOR TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM REFRACTORY ANGINA PECTORIS

* NEOVASC INC - CIRCULATORY SYSTEM DEVICES PANEL WILL REVIEW PREMARKET APPROVAL APPLICATION FOR NEOVASC REDUCER DEVICE AT ITS OCTOBER 27 MEETING Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below