Healthcare
March 20, 2020 / 7:18 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Nepa Q4 EBIT Loss Widens To SEK 5.3 Mln

1 Min Read

March 20 (Reuters) - Nepa AB:

* CONTINUED GROWTH AND INCREASED FOCUS ON PROFITABILITY

* Q4 NET SALES SEK 70.5 MILLION VERSUS SEK 63.0 MILLION YEAR AGO

* Q4 EBIT LOSS SEK 5.3 MILLION VERSUS LOSS SEK 3.6 MILLION YEAR AGO

* ON CORONAVIRUS: BASED ON OUR PROFITABILITY FOCUS AND RECENT OUTBREAK OF CORONA VIRUS WE HAVE TAKEN ACTION TO ADDRESSING COSTS

* ON CORONAVIRUS: TERMINATION OF EMPLOYEES UNDER PROBATIONARY PERIOD, ENDING CONSULTANT CONTRACTS, AND A SALARY REDUCTION OF 20 PERCENT FOR GROUP MANAGEMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below