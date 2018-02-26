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February 26, 2018 / 3:12 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Neptune Dash Commences Incubation Of Neptune Stake, Intends To Spin Out First Proof-Of-Stake Mining Company

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Neptune Dash Technologies Corp:

* NEPTUNE DASH COMMENCES INCUBATION OF NEPTUNE STAKE AND INTENDS TO SPIN OUT FIRST PROOF-OF-STAKE MINING COMPANY

* NEPTUNE DASH - ‍COMMENCED INCUBATING PROOF-OF-STAKE MINING OPERATION TO MINE ETHEREUM, CARDANO, EOS, NEO AND NEM, AMONG OTHER DIGITAL TOKENS​

* NEPTUNE - UNIT COMMENCED INCUBATING A PROOF-OF-STAKE MINING OPERATION TO MINE ETHEREUM, CARDANO, EOS, NEO AND NEM, AMONG OTHER DIGITAL TOKENS

* NEPTUNE DASH - ‍MAY CONSIDER REORGANIZING BUSINESS BY WAY OF SPIN-OUT OF NEPTUNE STAKE TO SHAREHOLDERS BY PLAN OF ARRANGEMENT TO BE COMPLETED IN 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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