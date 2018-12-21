Switzerland Market Report
December 21, 2018 / 6:54 PM / in 5 hours

BRIEF-Neptune to Expand Manufacturing Capability to Offer Cannabis Oil Capsules in Canada

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - NEPTUNE WELLNESS SOLUTIONS INC:

* NEPTUNE WELLNESS SOLUTIONS INC - ENTERED INTO A MULTI-YEAR IP LICENCING AND CAPSULE SALE AGREEMENT WITH LONZA

* NEPTUNE WELLNESS SOLUTIONS INC - CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF NEW MANUFACTURING LINE WILL COMMENCE IMMEDIATELY

* NEPTUNE WELLNESS SOLUTIONS INC - INVESTMENT OF APPROXIMATELY $2.5 MILLION

* NEPTUNE WELLNESS SOLUTIONS INC - NEW MANUFACTURING LINE WILL BE INTEGRATED INTO NEPTUNE’S 50,000 SQUARE FOOT CGMP FACILITY IN SHERBROOKE, QUEBEC Source text for Eikon: Further company coverage:

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