Switzerland Market Report
July 26, 2019 / 1:00 PM / a few seconds ago

BRIEF-Nestle CEO says initial results And Growth Rates For Plant-Based Foods Is Encouraging

1 Min Read

July 26 (Reuters) - Nestle SA:

* NESTLE CEO SAYS INITIAL RESULTS AND GROWTH RATES FOR PLANT-BASED FOODS IS ENCOURAGING

* NESTLE CEO SAYS SEES PREMIUMISATION POSSIBILITIES FOR NESCAFE

* NESTLE CEO SAYS THE FUTURE OF WATERS IS IN PREMIUM OFFERING, TAKES TIME TO GET TRACTION

* NESTLE CFO SAYS READY TO DRINK, PORTION COFFEE AND STARBUCKS HAVE BEEN DRIVER OF COFFEE GROWTH, NESCAFE IN EMERGING MARKETS

* NESTLE CFO SAYS - GETTING 58% OF SALES IN AREAS WHERE COMPANY IS GAINING OR HOLDING MARKET SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by John Revill)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below