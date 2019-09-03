BRIEF-Nestle CFO says U.S. likey No.1 market for Nespresso next year

Sept 3 (Reuters) - Nestle SA:
* CFO SAYS SEES FANTASTIC GROWTH FOR NESPRESSO IN THE U.S., U.S. WILL LIKELY BE NO.1 MARKET FOR NESPRESSO NEXT YEAR
* CFO SAYS ENTERING INTERESTING PERIOD WHERE WE CAN LET SAVINGS FLOW TO BOTTOMLINE, BUT ALSO REINVEST A BIT MORE
* CFO SAYS POST-2020, SOME OF THE PROGRAMMES WE EMBARKED ON WILL STILL BE VALID, FOR EXAMPLE IN PROCUREMENT
* CFO SAYS STILL LOOKING AT NEW WAYS TO GET SAVINGS AND EFFICIENCIES
* ASIA HEAD SAYS TOUGH YEAR FOR BEVERAGES IN CHINA, PEANUT MILK STILL STRUGGLING, BUT READY-TO-DRINK COFFEE DOING WELL Further company coverage: (Reporting by Silke Koltrowitz)