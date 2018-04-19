FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Consumer Goods and Retail
April 19, 2018 / 12:22 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Net Gaming To Acquire Assets In The DACH Region

Reuters Staff

1 Min Read

April 19 (Reuters) - Net Gaming Europe AB:

* NET GAMING SIGNS LETTER OF INTENT TO ACQUIRE ASSETS IN THE DACH REGION

* SIGNED A LETTER OF INTENT TO ACQUIRE AFFILIATE ASSETS, PRIMARILY IN DACH REGION

* OPERATIONS SHOW STRONG GROWTH AND ARE CURRENTLY EXPECTED TO GENERATE QUARTERLY SALES OF APPROXIMATELY EUR 200,000

* INITIAL PURCHASE CONSIDERATION OF EUR 2.29 MILLION WILL BE SETTLED WITH EXISTING CASH RESOURCES

* PAYMENT OF A MAXIMUM ADDITIONAL CONSIDERATION OF EUR 1.25 MILLION MAY ALSO BE REQUIRED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.