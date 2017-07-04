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BRIEF-Net Insight Q2 sales down about 30 pct yoy
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July 4, 2017 / 6:36 AM / 3 months ago

BRIEF-Net Insight Q2 sales down about 30 pct yoy

Reuters Staff

1 Min Read

July 4 (Reuters) - NET INSIGHT

* REG-NET INSIGHT REPORTING WEAKER-THAN-EXPECTED SALES FOR THE SECOND QUARTER

* ‍NET SALES FOR Q2 2017 WERE DOWN BY SOME 30% ON CORRESPONDING QUARTER OF PREVIOUS YEAR.​

* ‍SECOND-QUARTER NET SALES ARE EXPECTED AT SEK 90 - 95 MILLION, OPERATING LOSS IN SEK 25 - 30 MILLION INTERVAL​

* ‍ESTIMATED SALES FOR SECOND HALF-YEAR 2017 WILL BE CONSISTENT WITH CORRESPONDING PERIOD OF 2016.​

* SAYS ‍SALES PROCESSES INVOLVE MORE PARTIES, TAKE LONGER AND ARE MORE COMPLEX THAN PREVIOUSLY​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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