BRIEF-Netbooster The Launch Of A Private Placement Via Accelerated Book Building

Jan 29 (Reuters) - Netbooster Sa:
* REG-NETBOOSTER GROUP :NETBOOSTER ANNOUNCES THE LAUNCH OF A PRIVATE PLACEMENT VIA ACCELERATED BOOK BUILDING
* AIM OF GENERATING EBITDA OF BETWEEN 10% AND 15% OF GROSS PROFIT WITHIN THREE YEARS
* PLACEMENT WILL BE PERFORMED VIA ACCELERATED BUILDING OF AN ORDER BOOK
* ACCELERATED BOOK BUILDING WILL BEGIN IMMEDIATELY, SHOULD BE COMPLETED BEFORE MARKET OPENING ON 30 JAN
* MAXIMUM NUMBER OF NEW SHARES TO BE ISSUED UNDER THIS TRANSACTION WILL BE 5,158,223
* NEW SHARES WILL BEAR CURRENT DIVIDEND RIGHTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)