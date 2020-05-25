Healthcare
May 25, 2020 / 6:31 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Netcare Reports HY Adjusted HEPS 71.7 CENTS

1 Min Read

May 25 (Reuters) - Netcare Ltd:

* JSE: NTC - NTCP - UNAUDITED INTERIM GROUP RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED 31 MARCH 2020

* NETCARE LTD - HY REVENUE 10.71 BILLION RAND VERSUS 10.52 BILLION RAND

* NETCARE LTD - HY HEADLINE EARNINGS PER SHARE 44.0 CENTS

* NETCARE LTD - HY ADJUSTED HEADLINE EARNINGS PER SHARE 71.7 CENTS

* NETCARE LTD - HY BASIC EARNINGS PER SHARE 43.6 CENTS

* NETCARE - MARCH 2020 PROVED TO BE A TRANSITIONARY PERIOD, IN WHICH BUSINESS WAS MATERIALLY IMPACTED

* NETCARE - COVID-19 PREPARATIONS AND CURTAILMENT OF PATIENT VOLUMES RESULTED IN LOWER OCCUPANCIES FROM MID-MARCH

* NETCARE LTD - ADDITIONAL INVENTORY RESERVES HAVE BEEN PROCURED

* NETCARE - APRIL 2020 ACUTE HOSPITAL OCCUPANCIES FELL TO 32.5%

* NETCARE - BELIEVE IT IS PRUDENT TO WITHDRAW FY 2020 FULL-YEAR GUIDANCE. Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below