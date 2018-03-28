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March 28, 2018 / 1:11 PM / Updated 14 hours ago

BRIEF-Netcare Says To Exit UK Market

Reuters Staff

1 Min Read

March 28 (Reuters) - Netcare Ltd:

* FOR SOUTH AFRICA HOSPITALS AND EMERGENCY SERVICES THERE HAS BEEN AN OVERALL IMPROVEMENT IN YEAR-ON-YEAR ACTIVITY IN H1 2018.

* ‍UNDERLYING TRADING EBITDA MARGINS ARE EXPECTED TO REMAIN BROADLY FLAT AGAINST H1 2017 FOR HOSPITALS AND EMERGENCY SERVICES​

* NETCARE - ‍TRADING CONDITIONS IN UK HAVE REMAINED DIFFICULT ACROSS PRIVATE HEALTHCARE MARKET, CHARACTERISED BY NHS DEMAND MANAGEMENT INITIATIVES, WEAKER PMI DEMAND​

* NETCARE HAS MADE A STRATEGIC DECISION TO EXIT UK MARKET AND PURSUE DISPOSAL OF ITS INTERESTS IN GHG GROUP IN DUE COURSE

* NETCARE - ‍UK OPERATIONS WILL BE DECONSOLIDATED FROM NETCARE’S ACCOUNTS WITH EFFECT FROM 28 MARCH 2018 AND NETCARE WILL PURSUE A DISPOSAL OF ITS INTERESTS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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