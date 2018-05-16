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May 16, 2018 / 11:17 PM / Updated an hour ago

BRIEF-NetEase Qtrly Non-GAAP Diluted Earnings Per ADS $1.61

Reuters Staff

1 Min Read

May 16 (Reuters) - NetEase Inc:

* NETEASE REPORTS FIRST QUARTER 2018 UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

* Q1 REVENUE RMB 14.2 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW RMB 13.91 BILLION

* QTRLY DILUTED EARNINGS PER ADS WERE US$0.91

* QTRLY NON-GAAP DILUTED EARNINGS PER ADS WERE US$1.61

* QTRLY ONLINE GAME SERVICES NET REVENUES WERE RMB8.8 BILLION (US$1.4 BILLION), A DECREASE OF 18.4% COMPARED WITH Q1 OF 2017

* BOARD OF DIRECTORS HAS APPROVED A DIVIDEND OF $0.23 PER ADS FOR Q1 OF 2018, WHICH IS EXPECTED TO BE PAID ON JUNE 8, 2018

* QTRLY GROSS PROFIT WAS RMB6.0 BILLION (US$949.1 MILLION), A DECREASE OF 20.4% COMPARED WITH Q1 OF 2017 Source text for Eikon: Further company coverage:

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