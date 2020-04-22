Healthcare
April 22, 2020 / 10:44 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Netflix Says CEO Reed Hastings' FY 2019 Total Compensation Was $38.6 Mln Versus $36.1 Mln In FY 2018

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April 22 (Reuters) - Netflix Inc:

* NETFLIX INC SAYS CEO REED HASTINGS’ FY 2019 TOTAL COMPENSATION WAS $38.6 MILLION VERSUS $36.1 MILLION IN FY 2018 - SEC FILING

* NETFLIX INC SAYS CFO SPENCER NEUMANN’S FY 2019 TOTAL COMPENSATION WAS ABOUT $12.0 MILLION

* NETFLIX INC - CHIEF CONTENT OFFICER TED SARANDOS’ 2019 TOTAL COMPENSATION WAS $34.7 MILLION VERSUS $29.6 MILLION

* NETFLIX INC SAYS CHIEF PRODUCT OFFICER, GREG PETERS’ FY 2019 TOTAL COMPENSATION WAS $18.6 MILLION VERSUS $14.8 MILLION IN FY 2018

* NETFLIX INC SAYS FOR 2019 CEO PAY RATIO WAS 190 TO 1 Source: bit.ly/3atZ7I4 Further company coverage:

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