BRIEF-Netgem Q1 Consolidated Net Revenue Up At 6.8 Million Euros

May 14 (Reuters) - NETGEM SA:
* GOOD RESILIENCE TO THE COVID-19 CRISIS
* Q1 NET REVENUE, WHICH IS UP 106% COMPARED TO Q1 2019, TAKES INTO ACCOUNT THE CONSOLIDATION OF VITIS IN LINE WITH THE NEW GROWTH STRATEGY FOCUSED ON THE BUSINESS OF VERY HIGH SPEED INTERNET ACCESS PROVIDER
* GROUP’S BOARD OF DIRECTORS PROPOSAL TO SUSPEND THE 2020 DIVIDEND FOR THE 2019 FINANCIAL YEAR
* GROUP HAD SOLID CASH POSITION OF € 11 MILLION AT END OF MARCH 2020, AND REMAINS CONFIDENT ABOUT ITS ANNUAL OUTLOOK, WITH 75% OF RECURRING SERVICE REVENUES
* HOLDS THE NECESSARY ASSETS TO EMERGE STRONGER FROM THIS ECONOMIC AND HEALTH CRISIS
* Q1 CONSOLIDATED NET REVENUE EUR 6.8 MILLION VERSUS EUR 3.3 MILLION YEAR AGO
* GROWTH IN TURNOVER IN Q1 ILLUSTRATES RESILIENT NATURE OF OUR ACTIVITY AND RELEVANCE OF OUR POSITIONING ON VERY HIGH SPEED INTERNET ACCESS AND ENTERTAINMENT MARKET
* TEMPORARY DROP IN THE CEO’S COMPENSATION DURING THE PERIOD OF PARTIAL UNEMPLOYMENT OF PART OF THE EMPLOYEES
* HOLDS THE NECESSARY ASSETS TO EMERGE STRONGER FROM THIS ECONOMIC AND HEALTH CRISIS BECAUSE OF ITS AGILE ORGANIZATION AND ITS MARKET POSITIONING Source text: bit.ly/2yUv9jW Further company coverage: (Gdansk Newsroom)