BRIEF-Netgem Q3 revenue down at ‍​12.4 million euros

Oct 13 (Reuters) - NETGEM SA:
* Q3 REVENUE EUR 12.4 MILLION VERSUS EUR 19.7 MILLION YEAR AGO
* AS OF SEPTEMBER 30, 2017, THE GROUP’S CASH POSITION AMOUNTED TO €35.9 MILLION
* FOR FY 2017, ACTIVITY IN EUROPE AND ASIA EXPECTED TO GROW SLIGHTLY VERSUS 2016
* FOR FY 2017, GROUP ACTIVE SUBSCRIBERS BASE TO PASS 2 MILLION THRESHOLD
* SOFTWARE LICENSING TRANSITION IN MEXICO WILL NOT IMPACT THE FY 2017 OPERATING INCOME
* FY OPERATING INCOME 2017 IS EXPECTED TO BE IN LINE WITH FY OPERATING INCOME 2016
* END OF SEPT 2017, ACTIVE SUBSCRIBERS BASE WENT UP 24% VERSUS END SEPT. 2016 Source text: bit.ly/2xCTKrR Further company coverage: (Gdynia Newsroom)