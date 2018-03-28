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March 28, 2018 / 10:05 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Netshoes Ltd Announces Full Year Invoiced Orders Growth Of 20 Pct

Reuters Staff

1 Min Read

March 28 (Reuters) - Netshoes (Cayman) Ltd:

* NETSHOES LIMITED ANNOUNCES FULL YEAR INVOICED ORDERS GROWTH OF 20%, FY-2017 GMV GROWTH OF 17% OR 11% IN 4Q-2017 AND FY-2017 NET SALES GROWTH OF 9% OR 2% IN 4Q-2017 YEAR-OVER-YEAR

* Q4 SALES BRL 586.8 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW BRL 609.6 MILLION

* REGISTERED MEMBERS INCREASED 21.6% YEAR-OVER-YEAR TO 22.2 MILLION IN 4Q-2017

* ACTIVE CUSTOMERS INCREASED 19.9% YEAR-OVER-YEAR TO 6.7 MILLION IN QUARTER

* CONSOLIDATED NET LOSS WAS R$49.7 MILLION IN 4Q-2017 COMPARED TO NET LOSS OF R$26.3 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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