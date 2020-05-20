Healthcare
May 20, 2020 / 9:28 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Neurobo Pharmaceuticals Reports Q1 Loss Per Share Of $0.30

1 Min Read

May 20 (Reuters) - Neurobo Pharmaceuticals Inc:

* NEUROBO PHARMACEUTICALS REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS

* Q1 LOSS PER SHARE $0.30

* NEUROBO PHARMACEUTICALS - PLAN TO SUBMIT INVESTIGATIONAL NEW DRUG APPLICATION TO FDA FOR NB-02 AND TO INITIATE PHASE 1 TRIAL IN Q1 OF NEXT YEAR

* NEUROBO PHARMACEUTICALS - CONTINUE TO EXPECT A REPLY FROM FDA IN Q2 REGARDING REMOVAL OF PARTIAL CLINICAL HOLD FOR GEMCABENE

* NEUROBO PHARMA - EXPECTS CASH POSITION, INCLUDING NET PROCEEDS FROM APRIL REGISTERED DIRECT COMMON STOCK OFFERING, TO FUND OPERATIONS THROUGH Q1 2021 Source text for Eikon: Further company coverage:

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