Healthcare
April 27, 2020 / 11:56 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Neurocrine Biosciences Announces FDA Approval Of Once-Daily ONGENTYS

1 Min Read

April 27 (Reuters) - Neurocrine Biosciences Inc:

* NEUROCRINE BIOSCIENCES ANNOUNCES FDA APPROVAL OF ONCE-DAILY ONGENTYS® (OPICAPONE) AS AN ADD-ON TREATMENT FOR PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE EXPERIENCING “OFF” EPISODES

* NEUROCRINE BIOSCIENCES INC - PLANS TO MAKE ONGENTYS AVAILABLE TO PATIENTS LATER THIS YEAR

* NEUROCRINE BIOSCIENCES - DATA FROM TRIALS SHOWED THAT ONGENTYS 50 MG SIGNIFICANTLY REDUCED “OFF” TIME FROM BASELINE TO WEEK 14 OR 15 VERSUS PLACEBO Source text for Eikon: Further company coverage:

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